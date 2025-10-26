Funció pública
Indignació de l'Associació de Bombers perquè el Govern demana la regularització com a sindicat
El col·lectiu acusa l’Executiu d’actuar amb “desconeixement i menyspreu institucional”
L’Associació de Bombers d’Andorra ha expressat públicament la seva “indignació i rebuig” davant la comunicació enviada pel secretari d’Estat de la Funció Pública, Marc Cornella, en què se’ls demana “normalitzar” la seva situació i inscriure’s en el registre d’organitzacions sindicals abans de finals de novembre.
L’entitat ha qualificat la petició de “greu i inacceptable”, perquè, segons denuncia en un comunicat, el missatge va ser enviat únicament al tresorer de l’associació i “excloent deliberadament” el seu president, que és un bomber jubilat. L’associació interpreta el gest com un acte de “discriminació i menysteniment” cap als membres retirats del cos i cap a la pròpia entitat.
El col·lectiu defensa que la seva existència és legal des de fa anys i que està “plenament registrada” al Registre d’Associacions del Govern, per la qual cosa rebutja haver de fer cap tràmit addicional. L’Associació recorda que en una assemblea general es va decidir integrar-se a la Unió Sindical d’Andorra (USdA), organització que forma part de la Confederació Europea de Sindicats (CES). En aquest sentit, anuncia que traslladarà el cas a la CES “perquè conegui de primera mà com es vulneren i s’intenten restringir drets associatius dins de la Funció Pública andorrana”.
El comunicat assegura que la Llei de la Funció Pública permet als funcionaris organitzar-se tant en sindicats com en associacions, i considera “errònia, restrictiva i arbitrària” la interpretació del Govern. El col·lectiu denuncia que la petició de “normalització” només pot entendre’s com una “maniobra de control burocràtic i ideològic”.
L’Associació exigeix una “rectificació pública immediata” al secretari d’Estat i reclama al Govern que s’abstingui d’emprar “mètodes d’intimidació o exclusió”. “La llibertat associativa no és negociable, no s’ha de revalidar i no es pot sotmetre a cap registre addicional”, conclou el comunicat.