Promoció cultural
Els músics plantejaran despenalitzar la música al carrer a la pròxima reunió amb Cultura
El col·lectiu discutirà amb el ministeri sobre les principals preocupacions del sector el proper 13 de novembre
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha convocat a l'Associació de Músics el pròxim 13 de novembre per discutir les principals preocupacions del sector. "És una bona notícia. M'ha sorprès perquè fa un temps que els estem collant i que de cop i volta ens ho proposin, és un bon impacte", ha assegurat el president de l'entitat, Joan Gómez. Davant la trobada, l'associació plantejarà la despenalització de la música al carrer perquè "ho considerem molt important per la promoció de la cultura" dels artistes locals.
L'ens es marca la data com el límit per tenir enllestits els estatus nous per tal d'esdevenir una cooperativa com "mitjà de contractació i assegurança dels músics". "Tècnicament, la llei de l'Estatut de l'Artista havia de fer el que nosaltres estem intentant fer com a cooperativa: assegurar als músics", ha defensat Gómez, tot afegint que "si fos el ministeri de Cultura qui ens ajudés a poder fer-ho seria una passada".
L'associació busca convertir-se en cooperativa per garantir la sostenibilitat econòmica dels artistes, inspirant-se en el model francobelga Smart Coop. La iniciativa busca oferir una alternativa a les exigències de l’Estatut de l’Artista, que requereix demostrar ingressos mínims difícils d’assolir per la majoria de músics. Segons el president de l’entitat, Joan Gómez, la normativa actual és “incompatible amb la realitat del sector”, ja que molts artistes treballen de manera alegal i sense cobertura social ni sanitària. La cooperativa permetria facturar i contractar en nom dels músics, assegurant-los temporalment i donant-los accés a la CASS, amb l’objectiu d’acreditar-se progressivament al Registre d’Artistes.
Educació musical a la Llacuna
A la trobada, els músics accentuaran l'educació musical al Principat. "No només per a músics joves, sinó també per a músics adults", ha apuntat Gómez. "Serien formacions musicals acadèmiques basades en classes magistrals i formacions per professionals i professors", ha detallat, tot afegint que un cop tinguin tancats "els nous estatuts això és del primer que es tractarà". En aquest sentit, la idea serà demanar la col·laboració de Cultura i el comú d'Andorra la Vella per fer aquestes formacions a la sala de concerts al centre cultural de la Llacuna. L'associació espera que la trobada serveixi de pont per donar garanties als músics i artistes del país.
Des del ministeri de Cultura convoquen aquesta reunió, que tindrà una durada aproximada de dues hores, amb la voluntat "d'escoltar les necessitats del sector musical i poder dissenyar futurs suports i ajudes específiques per als i les professionals de la música del nostre país". Així mateix, el ministeri ha animat als músics a inscriure's al Cens d’artistes i professionals de la cultura (Censart) —https://censart.ad/—, a través del qual el ministeri fa arribar informació rellevant sobre iniciatives, projectes i convocatòries d’interès per al sector.