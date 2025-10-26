Transport
AndRail reclama que el Govern redacti el projecte del tramvia abans d’acabar la legislatura
L’associació defensa que el transport públic és clau per reduir la dependència del cotxe
L’Associació AndRail ha demanat al Govern que redacti el projecte del tramvia abans de finalitzar l’actual legislatura. L’entitat considera que es tracta d’una actuació "urgent" i que "la mobilitat està, des de fa anys, a l’arrel de molts dels problemes del país", segons ha informat en un comunicat.
L’associació afirma que Andorra és un dels estats amb més vehicles per habitant —més de 1.000 per cada 1.000 habitants— i la dependència del cotxe és la principal causa de congestió viària i d’emissions contaminants. AndRail defensa que la solució no passa per construir més infraestructures viàries, sinó per impulsar un transport públic competitiu, ràpid i sostenible.
L’entitat subratlla que el tramvia compta amb un ampli suport social, polític i tècnic, i considera que ara és el moment d’avançar en la seva planificació. En concret, demana que el projecte s’inclogui en els pressupostos del 2026, que es garanteixi la seva continuïtat amb un acord transversal entre les forces del Consell General i que es continuï millorant el transport públic per reduir l’ús del vehicle privat.
L'associació expressa que la implantació d’un sistema ferroviari i d’un tramvia urbà permetria disminuir la saturació de la xarxa viària, reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.