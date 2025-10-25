TEMPS
El servei Meteorològic avisa d’un cap de setmana de pluges
La previsió del servei Meteorològic indica que s’encararà un cap de setmana de precipitacions i temperatures baixes, una tendència present des de dijous a conseqüència de la borrasca Benjamin, però que es començarà a revertir a partir de dilluns amb un increment transitori dels termòmetres. Aquest descens es correspon amb les temperatures habituals d’aquesta època de l’any i s’espera que de cara a avui la temperatura mínima sigui de 5 graus.
Per altra banda, a partir de demà la mínima serà de 6 graus a Andorra la Vella, tot i que es preveu que a partir del migdia ja farà sol i les temperatures pujaran. Les màximes previstes estaran entre els 18 i 14 graus. Segons Acció Climàtica, l’octubre ha estat un mes persistentment càlid i demà es tornarà a produir una anomalia diària després de gairebé un mes. Les temperatures mínimes d’ahir van ser de 5 graus a la capital i de -1 grau al Pas de la Casa.