SUCCESSOS
La policia persegueix un conductor ebri sense carnet
L’home, de 33 anys, va registrar una taxa d’alcoholèmia d’1,96
La policia va detenir la matinada de dijous passat un home de 33 anys a Encamp després d’una persecució en què va intentar fugir dels agents. El vehicle circulava a gran velocitat en direcció Canillo i els policies s’hi van acostar per fer les comprovacions pertinents, quan el conductor va frenar bruscament en un semàfor que estava en verd. L’home va sortir del vehicle per la porta del copilot i va intentar escapar corrent, desobeint les ordres policials. Els agents el van perseguir i el van poder interceptar. La prova d’alcoholèmia va registrar un resultat positiu d’1,96, gairebé quatre vegades per sobre del límit permès, i el conductor tenia el permís de conduir suspès. L’home va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, l’administració de Justícia i la Funció Pública.
La policia també ha detingut al llarg de la setmana quatre conductors més per donar positiu en alcoholèmia, amb taxes compreses entre 1,01 i 1,69. Els detinguts, tots homes d’entre 33 i 60 anys, van ser controlats en diversos punts de la xarxa viària del país.
Finalment, aquesta setmana, la policia també va detenir un altre home, de 39 anys, que intentava entrar al Principat amb 0,79 grams de cocaïna. Va ser controlat dimarts passat a la nit, quan intentava accedir a Andorra dins un taxi com a passatger i va ser interceptat pels agents de la policia.