SOCIETAT
Moviment per Palestina crea un grup de debat ciutadà obert a tothom
Societat i Justícia vol fomentar el diàleg sobre la realitat social a Andorra
Membres del Moviment per Palestina han creat un grup de debat i propostes amb l’objectiu de fomentar el debat públic i l’esperit crític de la població. Solidaritat i Justícia és el nom d’aquest grup creat a l’app WhatsApp i neix de les inquietuds dels membres, que han decidit impulsar-lo per parlar i debatre sobre actualitat, cultura, habitatge i altres temàtiques que consideren d’interès o part de les preocupacions de la població. “Finalment, les injustícies s’han alimentat del nostre silenci. En realitat, som molt nombrosos i tenim idees, projectes i força de convicció àmpliament suficient per moure muntanyes.” Aquestes són les paraules de Gerard Martínez, un dels principals impulsors d’aquesta iniciativa ciutadana. Afirmen que aquest grup és totalment públic i donen la benvinguda a qualsevol que hi vulgui participar. Ara per ara, el grup encara és molt recent, en estat embrionari, diuen, ja que es va crear fa pocs dies, però en una sola nit ja va aconseguir atraure l’atenció dels primers 50 membres.
També han manifestat la voluntat de mantenir-se desvinculats de qualsevol partit polític per tal de permetre que les idees i les crítiques dels integrats puguin ser expressades de manera lliure. Es preveu que en 15 dies el grup celebri la seva primera reunió pública en una assemblea i es mostren determinats a seguir creixent per fer d’Andorra un país solidari i modèlic per a la justícia social.