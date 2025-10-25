REPORTATGE
El mòbil a la motxilla
Els centres opten per la prohibició de l’ús dels telèfons a les aules i se centren a fer pedagogia sobre el bon ús dels dispositius, el ciberassetjament i la sobreexposició dels alumnes a les xarxes.
Els telèfons mòbils s’han convertit en els últims anys en un dels principals maldecaps per a moltes escoles i en molts centres encara no es posen d’acord sobre quina normativa aplicar exactament, el que sí que tenen clar és que s’han de prohibir. Molt recentment l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp va prohibir els mòbils al centre obligant els alumnes a deixar-los dins d’una caixa sense poder accedir al dispositiu. L’objectiu d’aquesta normativa de prova és veure com de bé funciona i ampliar-ho a la resta d’escoles del sistema educatiu andorrà. Un mètode que ja s’aplica a altres països, però que aquí es comença a utilitzar. De totes maneres, no totes les escoles apliquen les mateixes normes per fer front a una mateixa problemàtica.
“Des que els mòbils es van introduir hem fet que els alumnes el tinguin en silenci en un armariet”
Al col·legi María Moliner directament està prohibit portar el mòbil al centre. “El mòbil s’ha de deixar a casa, tot i que entenem la preocupació dels pares perquè els seus fills estiguin incomunicats i permetem portar el mòbil sempre que estigui apagat i no surti de la motxilla”, va dir en Juan Carlos, cap d’estudis de secundària i batxillerat. En cas que atrapin algun alumne fent ús del mòbil l’escola el requisa i contacta amb els pares. En cas que torni a repetir-se, el mòbil queda requisat un dia sencer, amb permís dels pares, i així successivament en cas que es repetís més vegades.
En el cas del col·legi Sant Ermengol, els alumnes han de deixar obligatòriament els mòbils a la taquilla i no el poden recuperar fins al final del dia. “Fem el que hem fet sempre des que els mòbils es van introduir a les escoles, els alumnes els han de deixar en silenci a l’armariet i si en fan ús sense permís avisem i apliquem una sanció”, va afirmar la cap d’estudis de secundària, Fàtima Rosiñol.
“S’ha de deixar a casa, però es permet portar-lo si es queda apagat i no surt de la motxilla”
A l’escola Sagrada Família també tenen una taquilla on han de deixar els mòbils apagats tot i que els alumnes tenen permès deixar-los a les motxilles, i si els enxampen amb els dispositius, l’escola els requisa i pacta un temps amb els pares en què l’alumne no tindrà el mòbil.
L’escola Mare Janer ja fa set cursos que va prohibir l’ús dels mòbils. Afirma que a l’inici va ser molt complicat per als estudiants, però a poc a poc els alumnes es van adaptar al canvi. “Quan vam aplicar les mesures per primera vegada va ser difícil, però després els alumnes van començar a agrair-nos-ho i ens van admetre que se sentien alleugerits.” Ara fa tres cursos que l’escola va posar taquilles a les classes perquè els estudiants deixin el mòbil un cop arriben, una nova mesura que asseguren que funciona molt bé.
El Lycée Comte de Foix, per la seva part, no va facilitar les seves normatives respecte als telèfons mòbils a les aules i a l’escola.
Però ja es veu clar que les respostes dels centres són directes, prohibir l’ús dels telèfons mòbils. També admeten que la prohibició no és l’única resposta i molts aprofiten les tutories per fer cursos de conscienciació per advertir i fer pedagogia perquè aprenguin a fer un bon ús dels seus dispositius dins i fora dels centres escolars. L’exposició a les xarxes socials i el ciberassetjament són alguns dels temes que s’acostumen a tocar durant les tutories. En alguns centres, com ara a l’escola Sagrada Família, a vegades hi van agents de policia per col·laborar en aquestes xerrades educatives. Les escoles en general consideren que el més important és educar tant els joves com els pares.