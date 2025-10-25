NOU PROJECTE
L’hotel social inicia l’activitat el 3 de novembre amb una vintena d’usuaris
Al grup hi haurà els exresidents a Els Escalls, temporalment reubicats a AINA
Si no hi ha un daltabaix, l’antic hotel Peralba, rebatejat com L’Arca d’Aixovall per a la nova funció d’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat, iniciarà l’activitat dilluns 3 de novembre vinent. Les dates han ballat els darrers dies, quan s’ha relacionat el nou dispositiu social amb la necessitat de trobar un sostre per a vuit persones amb suport d’Afers Socials que vivien a la residència Els Escalls i que quedaven sense habitatge pel tancament de l’establiment. Finalment, s’ha pogut reubicar set persones a Canillo, tal com va avançar el Diari, i hi ha una vuitena a Santa Coloma. El grup de Canillo farà vida temporalment al casal Sant Serni, primera localització d’AINA i que segueix fent part de les seves instal·lacions.
Afers socials s’ocuparà de les derivacions a l’arca d’aixovall
L’hotel social és un projecte de la Creu Roja, que n’ha assumit la reforma i s’ocuparà de la gestió d’un dispositiu que vol ser una alternativa temporal per a persones amb dificultats; l’objectiu és que el suport i la intervenció de tipus socioeducatiu els permeti l’autonomia per trobar habitatge o una feina estable. No obstant això, no es posen terminis, dependrà de la realitat de cada usuari. És el ministeri d’Afers Socials que s’ocuparà de les derivacions. Malgrat que inicialment s’havia apuntat la possibilitat que obrís ja la setmana que ve, la necessitat de resoldre alguns detalls, com ara de tipus organitzatiu, han retardat la data.
El calendari de L’Arca d’Aixovall ha acabat impactant en la solució per als ja exresidents d’Els Escalls. Al juliol va transcendir que l’establiment tancava les portes definitivament en no haver arribat a una entesa amb la propietat per renovar el contracte. Alguns dels hostes del negoci eren usuaris d’Afers Socials, per la qual cosa es va informar el ministeri, i fonts del mateix van indicar que s’oferiria l’acompanyament a aquestes persones en la cerca d’un recurs habitacional alternatiu. Però aquesta setmana el tancament ja era imminent i el Govern ha trobat una solució in extremis. Dimecres al matí encara es feien gestions i dijous es va tancar la solució temporal.
Es planteja com una solució temporal per a persones vulnerables
L’hotel social compta amb 68 places i als baixos hi ha una cafeteria restaurant que ja està oberta al públic, però que també oferirà els àpats als usuaris quan arribin els primers. Cal recordar que, segons xifres facilitades al juliol, Afers Socials oferia alguna mena d’ajut a una seixantena de persones que residien en establiments tipus pensió.