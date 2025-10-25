Successos
Ferit un home en el xoc d'una furgoneta contra un fanal a la Massana
L'accident ha tingut lloc aquest matí al carrer Major
Un dels ocupants d’una furgoneta ha resultat ferit aquest matí en un accident al carrer Major de la Massana, després que el vehicle hagi xocat contra un fanal. El succés va ocórrer a les 7:30 hores i només va implicar un vehicle amb matricula andorrana. Els serveis d’emergència s’han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el ferit i restablir la normalitat a la zona. Les causes del sinistre encara s’investiguen.
Notícia pendent d'ampliació