Successos
Ferit un jove de 25 anys en un accident a Sant Julià de Lòria
El sinistre va implicar un únic vehicle amb matrícula andorrana
Un jove resident de 25 anys va resultar ferit en un accident de circulació ahir a la nit a Sant Julià de Lòria. Els fets van tenir lloc a les 22.58 hores al punt quilomètric 7,100 de la carretera general 1 (CG-1). El sinistre només va implicar un turisme amb matrícula andorrana. Les autoritats competents van atendre l’accident i van traslladar el ferit per rebre assistència mèdica.
Notícia pendent d'ampliació