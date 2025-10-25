POLÈMICA PER LA CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT
Espot i Escalé protagonitzen un “xoc preelectoral” per l’Andorra Cycling
El cap de Govern posa en dubte la capacitat de lideratge del president de Concòrdia i defensa l’actuació d’Andorra Turisme
La cursa preelectoral ha començat i els caps –de Govern i de l’oposició–, Xavier Espot i Cerni Escalé, van protagonitzar ahir el primer xoc dialèctic arran del cost que ha tingut l’Andorra Cycling Masters.
El cap de Govern va acusar el líder de l’oposició de mostrar una “manca de lideratge” i una “mala coordinació” amb els comuns governats per Concòrdia. Per la seva banda, Escalé va lamentar que “s’utilitzi la política per atacar les persones i no els projectes”, i va interpretar les paraules d’Espot com un atac emmarcat en el clima preelectoral.
“no es pot confondre una clàusula de confidencialitat amb il·legalitat”
Espot va tornar a defensar la gestió d’Andorra Turisme i la clàusula de confidencialitat inclosa en el contracte de l’esdeveniment, una condició que va qualificar de “necessària” per poder negociar amb “partners d’alt nivell”. En aquest sentit, va subratllar que “no es pot assimilar una clàusula de confidencialitat amb una pràctica il·legal”, i es va mostrar “sorprès” per les insinuacions d’Escalé, que havia parlat de possible malversació. “No sé si aquest senyor sap què vol dir malversació. És com si suggerís que el ministre de Turisme s’hagués posat diners a la butxaca. Cal ser molt curosos amb el que es diu”, va advertir.
“Si aspira a ser cap de Govern, no va pel bon camí Si no pot ni dialogar amb els seus”
Pel que fa al cost de l’esdeveniment, Espot va negar que fos una informació “clandestina” i va recordar que Escalé disposa de dues vies per accedir-hi: com a conseller general, amb capacitat per fiscalitzar el Govern, i a través dels comuns on governa el seu partit.
“L’administració té la responsabilitat de fer públiques totes les despeses”
Aprofitant aquest punt, Espot va remarcar que “ja és la segona vegada que aquest senyor es descoordina amb els comuns del seu color polític”. I hi va afegir: “Si aspira a ser cap de Govern, no va pel bon camí. Si no pot dialogar amb els seus, com ho farà amb el conjunt de la ciutadania? La seva capacitat de lideratge deixa molt a desitjar.”
“Lamentem que s’usi la política per parlar de persones i no d’idees”
En la rèplica, Escalé va adoptar un to més moderat i va lamentar que “s’utilitzi la Fira per parlar de temes com aquest”, i va evitar parlar d’Espot personalment. Pel que fa a la participació dels seus comuns en l’esdeveniment, va puntualitzar que “les aportacions van ser molt petites”, i va defensar que “l’administració pública té la responsabilitat de fer públiques totes les despeses. En cap cas una entitat com Andorra Turisme hauria de poder amagar-les. Són diners de tothom i, per tant, han de ser públics”, va acabar.
Pressupost "excessiu"
El pressupost de l’Estat encara és recent, i els partits s’estan prenent temps per analitzar-lo i extreure conclusions de les més de 500 pàgines que té el text, tal com van deixar pel·lès els líders polítics. En tot cas, Escalé sí que es va veure amb cor d’oferir una primera valoració i va deixar clar que considera “excessius” els 21 milions d’euros destinats a Andorra Turisme, especialment “si no tenim clar on van a parar exactament aquests diners”.
La partida per a Andorra Turisme creixerà 100.000 euros el 2026, fins als 21,3 milions.