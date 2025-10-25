SUCCESSOS
Atropellen una dona a Prat de la Creu i un motorista, ferit a la Massana
Una dona de 37 anys va resultar ferida ahir al migdia despres de ser atropellada per una motocicleta de matrícula andorrana quan travessava un pas de vianants entre el número 24 i 26 del carrer Prat de la Creu, a Escaldes-Engordany. La policia va rebre l’avís pels volts de les 14 hores i de seguida la van traslladar en estat lleu a l’hospital, on ahir mateix li van donar l’alta.
Per altra banda, un home de 61 anys que conduïa una motocicleta amb una matrícula andorrana va resultar ferit ahir a la tarda en un accident en el qual també es va veure implicat un turisme amb matrícula espanyola. L’incident va tenir lloc a la carretera general 4, al punt quilomètric 2,050, a Erts, a la Massana. Els agents de policia van acudir ràpidament al lloc de l’accident després de rebre l’avis pels volts de les 16.50 hores. Posteriorment, van traslladar el motorista de 61 anys a l’hospital per rebre tractament i valoració mèdica.