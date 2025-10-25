COOPERACIÓ
Aliança universitària per a la formació dual transfronterera
L’UdA comparteix projecte amb set centres d’educació superior més
La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit durant dues jornades, la de dijous i la d’ahir, la reunió del comitè de pilotatge del projecte transfronterer Dual-Transversalis, que fa part del programa Interreg Poctefa. La trobada va servir per fer el seguiment financer i administratiu de la iniciativa, així com per avaluar l’evolució de les diverses accions que s’estan desenvolupant. El projecte Dual-Transversalis “té com a objectiu impulsar la formació dual en el territori fronterer d’Espanya, França i Andorra, combinant l’aprenentatge teòric a la universitat amb l’experiència pràctica en una empresa”, segons explica l’UdA en un comunicat. Va néixer la tardor del 2023 i el període de realització durarà fins a la del 2026. El pressupost és d’aproximadament dos milions.
L’objectiu de l’acció és facilitar la mobilitat dels estudiants dins del marc de la formació dual per garantir un reconeixement conjunt de certificacions, fruit de la col·laboració entre empreses i institucions acadèmiques dels tres països. La reunió va comptar amb la participació de representants de les vuit institucions que formen part del projecte: la Universitat de Perpinyà Via Domícia, la Universitat de Tolosa, la Universitat de Tolosa Jean Jaurès, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Saragossa, l’IMH Campus (País Basc) i la Universitat d’Andorra.