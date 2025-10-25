Successos
Accident amb un vehicle implicat a la rotonda del Gall
El sinistre ha obligat a tallar un carril i ha afectat la mobilitat a la zona
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest migdia a la rotonda del Gall d’Escaldes-Engordany. El sinistre s'ha produït prop de les 13.45 amb un únic vehicle implicat i els efectius de la policia i ambulància s'han trasladat al lloc dels fets. Els agents de circulació han dirigit el trànsit i un carril ha quedat tallat. No han transcendit més detalls sobre l’estat dels ocupants ni sobre les causes de l’accident.