Educació
La UdA acull la reunió del comitè d'un projecte europeu que promou la formació dual
El programa vol impulsar la col·laboració entre empreses i institucions acadèmiques d'Andorra, Espanya i França
La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dijous i divendres la reunió del comitè de pilotatge del projecte transfronterer Dual-Transversalis, en el marc del programa Interreg POCTEFA. La trobada ha permès fer el seguiment financer i administratiu del projecte, així com avaluar l’evolució de les diferents accions que s’estan desenvolupant. El projecte Dual-Transversalis "té com a objectiu impulsar la formació dual en el territori fronterer d’Espanya, França i Andorra, combinant l’aprenentatge teòric a la universitat amb l’experiència pràctica en una empresa", segons ha explicat l'UdA en un comunicat.
El programa vol facilitar la mobilitat dels estudiants dins del marc de la formació dual per garantir un reconeixement conjunt de certificacions, fruit de la col·laboració entre empreses i institucions acadèmiques dels tres països. La reunió ha comptat amb la participació de representants de les vuit institucions que formen part del projecte: la Universitat de Perpinyà Via Domícia, la Universitat de Tolosa, la Universitat de Tolosa Jean Jaurès, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Saragossa, l’IMH Campus (País Basc) i la Universitat d’Andorra.