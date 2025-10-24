INAUGURACIÓ
El Ròdol vol “humanitzar” la salut mental
Ha estat dissenyat per separar els espais dels pacients adults dels d’infants i adolescents
La ministra de Salut, Helena Mas, i el cap de Govern, Xavier Espot, van inaugurar ahir vespre el nou centre comunitari de salut mental i addiccions, situat a l’edifici El Ròdol d’Escaldes-Engordany, un espai que té com a objectiu apropar les consultes de salut mental a la comunitat i treure-les de l’entorn hospitalari.
Segons va explicar Mas, el centre, que ja funciona des de l’1 d’octubre, ha atès 1.166 pacients en els primers 20 dies de funcionament, incloent-hi consultes externes per a adults i infants i joves, la unitat de conductes addictives (UCA) i deu usuaris del centre de dia. “Volem facilitar l’accés a un entorn més humà, comprensiu i solidari dels seus pacients”, va subratllar la ministra durant l’acte.
El centre ocupa 990 metres quadrats distribuïts en dues plantes. A la planta baixa es concentren les consultes externes d’adults (11 consultes i una sala per a tractaments grupals) amb una plantilla de cinc psicòlegs, sis psiquiatres, un treballador social, dos pneurosicòlegs i un nutricionista, una plantilla “preparada, integrada i àmplia”, va assegurar la ministra; les de l’UCA (sis consultes i una sala de tractaments grupals) i el centre de dia, mentre que la primera planta està destinada a consultes infantojuvenils (vuit consultes, sala polivalent i zones d’espera adaptades). Mas va remarcar que aquesta separació “permet una major privacitat i circuits diferenciats segons el perfil dels usuaris”.
La ministra també va posar especial èmfasi en infants i joves, recordant que “un de cada set joves d’entre 10 i 19 anys pateix algun tipus de trastorn mental, segons l’OMS. És imprescindible que parem atenció als nostres adolescents, perquè quan un trastorn de salut mental d’un adolescent no es tracta a temps, les conseqüències poden estendre’s a l’edat adulta”.
Mas va aprofitar l’acte per agrair la tasca dels professionals i associacions implicats, especialment els del SAAS, i va fer una crida a continuar treballant “per una societat en què parlar de salut mental sigui normal, on l’ajuda estigui a l’abast de tothom, sense judicis ni prejudicis”.
Pel que fa a la queixa veïnal sobre els possibles encreuaments de pacients amb les persones que habiten el bloc d’edifici adjacent, que li dona nom, Mas va assegurar que “no hi ha d’haver aquesta interacció. La porta per on entren els pacients és una altra i l’ascensor que connecta les plantes és intern i l’única possibilitat d’encreuament és en cas d’emergència”. Helena Mas també va aprofitar per anunciar que “amb la retirada de la salut mental de l’hospital, aquest espai ara servirà per als serveis d’oncologia” a partir de l’any vinent.
L’acte va comptar amb la presència de la secretària d’Estat Cristina Pérez, els representants del SAAS, encapçalats per la directora general, Meritxell Cosan, i el cap d’àrea de salut mental, Joan Soler, així com altres institucions i membres d’associacions del sector, que van poder conèixer els espais. Aquesta inauguració també va posar el punt final a les activitats organitzades durant el mes d’octubre en el marc de la salut mental, que inclouen la Taula nacional de salut mental i addiccions i la presentació del pla nacional contra el suïcidi.
