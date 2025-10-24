SUCCESSOS
Quatre ferits en un accident amb tres vehicles implicats a Racons
El sinistre va tenir lloc prop de la rotonda de Meritxell pels volts del migdia
Quatre persones van resultar ferides ahir en un accident a la general 2 a l’altura de Racons, prop de la rotonda de Meritxell, on es van veure involucrats tres vehicles, dues furgonetes i un turisme. Els vehicles van quedar força malmesos als carrils de pujada i per aquest motiu Mobilitat va habilitar el pas alternatiu en aquell punt de la xarxa viària durant una hora, aproximadament.
Es desconeixen els motius de com va perdre el control del vehicle
El conductor del turisme amb matrícula andorrana que circulava en sentit ascendent va perdre el control del vehicle i, per causes que encara es desconeixen, va acabar topant contra dues furgonetes que baixaven en direcció contrària, segons va informar la policia. El sinistre es va produir pels volts de dos quarts de dotze del migdia i el SUM va traslladar a l’hospital el conductor del turisme, de 64 anys, així com una dona de 40 anys i el seu fill, de 13, que viatjaven com a copilot i passatger en una de les furgonetes implicades amb matrícula francesa. També va ser traslladat el conductor d’una furgoneta andorrana, un home de 62 anys, per tal de rebre l’atenció mèdica necessària.
Els agents de circulació del comú de Canillo, juntament amb efectius de la policia, una ambulància del SUM, així com un camió de bombers es van desplaçar ràpidament fins al lloc de l’accident per tal d’atendre els ferits implicats i traslladar-los a l’hospital.