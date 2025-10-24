Medi ambient
Els banders desactiven un niu de vespa asiàtica de grans dimensions
La colònia es trobava a l'avinguda Carlemany i l'actuació busca prevenir un possible perill públic
Els banders han desactivat un niu de vespa asiàtica de grans dimensions situat a l’avinguda Carlemany. Les autoritats expliquen que l'espècie no és agressiva si no se sent amenaçada, però en entorns urbans cal actuar "per evitar que puguin esdevenir un perill public".
El procediment ha consistit en l’aplicació d’un biocida per assegurar la mort de tota la colònia i el niu ha estat retirat del lloc un cop completat aquest procés. La intervenció forma part de les mesures de control que es duen a terme per protegir la ciutadania i evitar incidents amb aquesta espècie invasora.