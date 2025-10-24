Successos
Detingut amb cocaïna quan entrava al país amb un taxi
La policia va controlar el passatger quan accedia al Principat dimarts a la nit
La policia va detenir dimarts a la nit un home de 39 anys quan entrava al país per la frontera espanyola amb 0,79 grams de cocaïna com a passatger d'un taxi.
Amb aquesta, ja són quatre les detencions que ha hagut de fer la policia per aquesta substància aquest mes, però aquesta última ha estat la intervenció on l'arrestat portava una quantitat més petita.