RELACIONS INSTITUCIONALS
El Copríncep Serrano fa la primera visita oficial a Encamp
Encamp va acollir ahir a la tarda la primera visita oficial a la parròquia del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Els cònsols, Laura Mas i Xavier Fernàndez, juntament amb els consellers comunals de la corporació, van rebre el Copríncep a casa comuna, on van compartir unes paraules d’agraïment per la visita i per la col·laboració existent entre ambdues institucions.
Mas, per la seva part, va destacar la importància de la figura del Coprincipat com “un dels elements més singulars i preuats del nostre país, símbol i garantia de la permanència i la continuïtat d’Andorra des dels Pariatges”, i va agrair la visita de Serrano Pentinat, amb qui va desitjar “que aquesta estada serveixi per reforçar vincles, escoltar, compartir i treballar plegats en benefici de la comunitat, de la parròquia i del Principat, i també el punt de partida d’una nova etapa de diàleg, cooperació i servei al bé comú, al servei de la nostra estimada Andorra”.
Les parts van acordar treballar pel bé comú
Per la seva part, el Copríncep va assegurar que “la imatge que tinc d’Encamp és la d’una vila florida, que representa el que els encampadans i les encampadanes voleu ser”, i que “aquesta parròquia ofereix una qualitat de vida” i “un servei públic de qualitat”.
Durant la visita, els cònsols i consellers van mostrar al Copríncep alguns dels projectes clau que s’estan duent a terme a la parròquia, com ara la construcció del nou espai per a la gent gran, la reforma de la plaça de l’Església del Pas de la Casa o la impermeabilització de l’església de Santa Eulàlia. Com a cloenda de l’acte institucional, Serrano va signar el llibre de visites del comú tot agraint “l’acollida familiar per part de les autoritats”.