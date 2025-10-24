CONTRABAN
Comissen 240 quilos de tabac andorrà a la Cerdanya
Els agents de la duana entre Espanya i França van passar un cap de setmana frenètic a les carreteres de la Cerdanya. En poques hores, les seves operacions al poble de Bourg-Madame i Porta, el pas fronterer entre ambdós països, van permetre la intercepció de gairebé 240 quilos de tabac de contraban procedent d’Andorra. Des de principi d’any, s’han confiscat més de 4,7 tones de tabac en el sector, una xifra que confirma l’abast del tràfic que encara és molt actiu a la frontera andorrana, on la diferència de preus continua sent particularment atractiva.