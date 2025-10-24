CONSELL GENERAL
Codina destaca les iniciatives impulsades en protecció digital dels infants
La subsíndica general, Sandra Codina, va destacar ahir les iniciatives impulsades des d’Andorra per protegir els menors en l’entorn digital en la 151a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP), celebrada a Ginebra. Durant el debat sectorial sobre els drets de la infància en l’àmbit digital, Codina va remarcar la creació, a principi d’any, del Centre de Benestar Digital i Competències Digitals, que treballa per garantir la seguretat de col·lectius vulnerables davant els riscos d’internet.
Un dels primers resultats d’aquest centre ha estat l’acord amb Andorra Telecom per facilitar eines com rúters amb control parental, filtres per bloquejar continguts inadequats o targetes SIM amb filtres per a menors. De l’àmbit educatiu, Codina també va explicar el pla integral per fomentar el bon ús de la tecnologia a les escoles, així com la col·laboració amb la policia per prevenir la violència digital entre els joves.