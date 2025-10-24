NEU

Avancem no vol que Saetde caigui en mans estrangeres

Grandvalira

Redacció

Avancem creu que, en cas d’una eventual transacció d’accions, el comú d’Encamp “hauria de considerar l’exercici del dret d’adquisició preferent”. El grup diu que només donaria suport a una possible venda d’accions de Saetde si el comprador fos un soci industrial, solvent i coneixedor del territori i del sector de la muntanya i el turisme, preferiblement andorrà. El comitè local del grup es va reunir dimecres per analitzar el futur de Saetde, arran de les informacions sobre una hipotètica transacció de participacions, tot i el desmentiment posterior de l’accionista majoritari.

