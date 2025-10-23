Salut
El Ròdol ha atès 1.066 persones en el primer més de funcionament
El nou centre, inaugurat de manera oficial avui, disposa d'espais diferenciats per adults i infants i joves
La ministra de Salut, Helena Mas, ha inaugurat aquest dijous de manera oficial el nou centre de salut mental i addiccions El Ròdol, un equipament que funciona des de fa aproximadament un mes i que ja ha atès més de 1.160 persones. Mas ha celebrat que el centre representa "un pas cap a la normalització, cap a la comunitat i cap a l’obertura" en l’atenció a la salut mental, amb la voluntat explícita de trencar estigmes.
La titular de Salut ha remarcat que El Ròdol apropa la salut mental "a la ciutadania i a la societat", integrant-la dins l’entorn urbà i facilitant la rehabilitació de les persones amb trastorns mentals o conductes addictives. També ha valorat positivament la diferenciació dels espais: una planta per a adults, una per a addiccions i una tercera dedicada específicament a infants i joves, un col·lectiu en creixement a escala global.
Mas ha apuntat que aquest equipament dona resposta a una aposta del Govern "ferma i comunitària" en el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, i ha volgut agrair explícitament el paper del SAAS, les associacions i els professionals implicats en el projecte.