Salut

Professionals del Berguedà visiten la Fundació Meritxell per conèixer el model d’atenció precoç

El servei Impuls ha compartit l'experiència en atenció centrada en la família i els entorns naturals

La trobada entre professionals del Berguedà i de la Fundació Meritxell.

La trobada entre professionals del Berguedà i de la Fundació Meritxell.Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un equip del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Berguedà ha visitat avui la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) amb l’objectiu de conèixer de prop el model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals (ACFEN) que el servei Impuls aplica des de fa anys. La trobada respon a l’interès del centre català per explorar la possible implementació d’aquest enfocament en el seu territori.

La jornada s’ha estructurat en dues parts: una presentació general del model seguit per Impuls i una segona fase de treball per disciplines, amb espais d’intercanvi tècnic entre professionals dels àmbits de la psicologia, logopèdia, fisioteràpia i treball social. L’intercanvi ha permès compartir experiències i reforçar el paper de la Fundació en l’atenció precoç a Andorra.

tracking