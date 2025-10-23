Salut
Professionals del Berguedà visiten la Fundació Meritxell per conèixer el model d’atenció precoç
El servei Impuls ha compartit l'experiència en atenció centrada en la família i els entorns naturals
Un equip del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Berguedà ha visitat avui la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) amb l’objectiu de conèixer de prop el model d’atenció centrat en la família i els entorns naturals (ACFEN) que el servei Impuls aplica des de fa anys. La trobada respon a l’interès del centre català per explorar la possible implementació d’aquest enfocament en el seu territori.
La jornada s’ha estructurat en dues parts: una presentació general del model seguit per Impuls i una segona fase de treball per disciplines, amb espais d’intercanvi tècnic entre professionals dels àmbits de la psicologia, logopèdia, fisioteràpia i treball social. L’intercanvi ha permès compartir experiències i reforçar el paper de la Fundació en l’atenció precoç a Andorra.