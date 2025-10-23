Successos
Quatre ferits en un accident amb tres vehicles implicats a Racons
El sinistre ha tingut lloc prop de la rotonda de Mertixell al voltant de dos quarts de dotze del migdia
Quatre persones han resultat ferides en un accident a la general 2 a l'altura de Racons, prop de la rotonda de Meritxell, on s'han vist involucrats tres vehicles, dues furgonetes i un turisme. Els vehicles han quedat força malmesos als carrils de pujada, per aquest motiu, mobilitat ha habilitat pas alternatiu en aquell punt de la xarxa viària durant una hora aproximadament.
El conductor del turisme, amb matrícula del Principat, i que circulava en sentit ascendent, ha envaït el carril contrari, per causes que encara es desconeixen, i ha topat contra dues furgonetes que baixaven, segons informa la policia. El sinistre s'ha produït al voltant de dos quarts de dotze del migdia, i el SUM està atenent al conductor del turisme, dos integrants d'una furgoneta amb matrícula francesa, i una altra persona que viatjava amb una furgoneta de matrícula andorrana.
Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat agents de circulació del comú de Canillo, la policia, una ambulància del SUM i un camió dels bombers.