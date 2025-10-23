REPORTATGE
Noms que trenquen silencis
La lectura dels 19.000 noms dels nens morts a Gaza a la plaça de Rotonda va ser un acte autoorganitzat, pacífic i simbòlic.
Des de primera hora del matí, la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella es va convertir ahir en un espai de silenci, però amb veus continuades i fermes a defensar i recordar els drets dels infants morts a la guerra a Gaza. Una fila de voluntaris es va organitzar amb un sol propòsit: llegir, un per un, els 19.000 noms dels nens i nenes morts als bombardejos de Gaza. No hi havia ni escenari, ni megafonia monumental, ni sigles de cap entitat al darrere. Només fulls reblerts de noms, veus que s’alternaven i una intenció explícita: fer-los presents.
“Aquesta xifra és esgarrifosa i encara no sabem del cert quina serà la xifra total”
L’acció, que es va allargar fins a les vuit del vespre, neix d’un “col·lectiu autoorganitzat de ciutadans sense afiliació política i institucional”. “Només tenim la nostra consciència, la nostra veu, i hem decidit fer-la sentir”, exposava el manifest que es podia llegir a la plaça. Des de l’organització, van explicar al Diari que “tothom hi posa la veu que vulgui. Hi ha persones que ja es van apuntar a les franges horàries que podien i d’altres que s’han addherit a la lectura de manera improvisada avui mateix, sempre adaptades al temps que cada participant vol i pot assumir. Totes les veus són benvingudes”, insisteixen. La intenció era crear una veu única, ininterrompuda, que retractés aquesta realitat, a partir de les veus de tots els participants.
L'acció vol crear una veu ininterrompuda per denunciar el silenci internacional
Cap al migdia, l’organització va destacar que “després de dues hores, encara només hem pogut llegir els noms dels infants assassinats amb menys d’un any de vida”. Eren conscients que no podrien completar els 19.000 noms. “L’experiència d’altres localitats, com Sant Cugat del Vallès, ens diu que allà, en 12 hores, en van poder llegir 10.000, per tant, creiem que nosaltres en podrem llegir entre 6.000 i 8.000. Jesús Castillo, un dels lectors, es va mostrar alarmat per la xifra, assegurant que “és esgarrifosa, i el pitjor de tot és que encara no sabem del cert quin serà el total”.