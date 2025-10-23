Mobilitat
Equipaments d'hivern als vehicles obligatoris a partir de l'1 de novembre
Una mesura que s'estendrà fins el 15 de maig
Amb l'arribada de la temporada de neu i d'hivern les temperatures negatives, el risc de gelades, la neu a la calçada i la notable caiguda de la llum, són factors perillosos que qualsevol usuari que circuli per les carreteres ha de preveure per evitar accidents. Per aquest motiu, el servei de mobilitat anima els conductors a extremar les precaucions i això significa que a partir de l'1 de novembre i fins al 15 de maig, tots els vehicles hauran d'anar equipats amb rodes d'hivern o cadenes per evitar que el cotxe patini per culpa de la neu i altres elements que hi pugui haver a la carretera. A més, mobilitat, en la mateixa piulada al compte d'X encoratja a totes aquelles persones que hagin de conduir que no s'esperin a l'últim moment per dur a terme el canvi.
A més, mobilitat ha posat a disposició de tots aquells qui vulguin un manual específic sobre com du a terme els canvis esmentats i recomanacions sobre els elements a tenir en compte per circular durant la temporada d'hivern.