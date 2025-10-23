FRANCOFONIA
L’Assemblea de la Regió Europa amplia l’Erasmus
L’ampliació del programa Erasmus+ a tot l’espai francòfon ha estat un dels principals acords assolits durant la 37a Assemblea de la Regió Europa (ARE) de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que s’ha celebrat aquesta setmana a Andorra. La proposta, consensuada per primera vegada entre totes les delegacions, planteja estendre el programa a la zona mediterrània, incloent-hi el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, amb l’horitzó de posar-la en marxa a partir del 2026, prèvia presentació a l’Assemblea General de l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF), que tindrà lloc al novembre a Dakar. Durant les jornades, també es van abordar temes clau, com ara les crisis geopolítiques, l’impacte de la intel·ligència artificial en l’economia i el paper dels joves com a agents de canvi, amb ponents destacats de l’OCDE, la Comissió Europea, la Universitat d’Andorra i diverses entitats.