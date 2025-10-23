Cinema
Grandvalira Resorts presenta 'NIX', una pel·lícula que homenatja la gent de neu d'Andorra
Es presentarà el 4 de novembre als cinemes Illa Carlemany
Grandvalira Resorts ha presentat NIX, un projecte cinematogràfic produït per l’estudi andorrà Citric que retrata l’essència dels Pirineus i el vincle profund dels andorrans amb la muntanya. Amb una durada de 22 minuts i dividit en sis històries, el film mostra vivències de ramaders, esportistes i amants de la natura per reflectir com la neu defineix la vida i el caràcter del país. La peça es presentarà el 4 de novembre als cinemes Illa Carlemany, amb passis gratuïts els dies 5, 6 i 7, i forma part del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, amb aspiracions també al Banff Mountain Film Festival del Canadà.
Rodada durant dos hiverns i dirigida per Èric Rossell, Óscar Julià i Jessone Morillon, la cinta inclou escenes com la transhumància hivernal a Ordino, ascensions al Comapedrosa i al pic de Pessons, i una travessa de highline entre cims. Amb una mirada poètica i honesta, NIX vol ser un homenatge a la tradició de muntanya i a la gent de neu d’Andorra, amb l’objectiu de connectar amb tots aquells que estimen la neu, els Pirineus i la vida a l’hivern.