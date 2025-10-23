Confiscats a la Cerdanya prop de 240 quilos de tabac de contraban provinents d'Andorra
La policia va enxampar els traficants quan intentaven travessar la frontera a peu, carreagats amb bosses de cigarretes.
Els agents de la duana entre Espanya i França, van passar un cap de setmana frenètic a les carreteres de la Cerdanya. En poques hores, les seves operacions al poble de Bourg-Madame i Porta, el pas fronterer entre ambdós països, van permetre la intercepció de gairebé 240 quilos de tabac de contraban procedent d'Andorra.
Segons informa el mitjà francès France Blue, l'oficina regional de duanes, diversos combois de vehicles van intentar evadir els punts de control. "Alguns conductors van intentar forçar el pas a través de les barreres, però els pals de control desplegats a la carretera van posar fi ràpidament a la seva fugida", va dir la duana en un comunicat. Amb els pneumàtics punxats, els vehicles van ser immobilitzats i els aduaners van poder requisar la mercaderia a uns centenars de metres de distància. L'actuació es va estendre per la muntanya, concretament pels camins que uneixen la zona del Pas de la Casa amb territori francès perquè els traficants intentaven travessar la frontera a peu, carregats amb bosses plenes de cartons de cigarretes. "Aquestes operacions il·lustren la determinació contínua dels nostres equips de combatre les xarxes de contraban, tant si viatgen per carretera com a peu a través de passos de muntanya. Seguim totalment mobilitzats per protegir l'economia legal i la salut pública ", va emfatitzar un funcionari de duanes.
Segons el mateix mitjà, des de principis d'any, s'han confiscat més de 4,7 tones de tabac en el sector, una xifra que confirma l'abast del tràfic que encara és molt actiu a la frontera andorrana, on la diferència de preus continua sent particularment atractiu.