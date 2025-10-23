Successos
Un camió perd part de la càrrega a l'avinguda Salou
L'incident s'ha produït a la rotonda de Prat Salit
Un camió petit ha perdut part de la càrrega aquest matí a la rotonda de Prat Salit, a l'avinguda Salou a Santa Coloma. Els fets han tingut lloc poc abans de les nou del matí quan el camió circulava pel carril dret del punt rodó en direcció a Andorra la Vella i una part del material que transportava s'ha desestabilitzat i ha quedat repartit per la calçada.
El trànsit de vehicles pel carril de pujada en direcció nord per la General 1 ha quedat aturat durant una estona fins que s'ha recollit les restes del material, s'ha netejat la calçada i s'ha retirat el camió.