Un camió perd part de la càrrega a l'avinguda Salou

L'incident s'ha produït a la rotonda de Prat Salit

El camió amb la càrrega caiguda al terra a l'avinguda Salou a Santa Coloma

El camió amb la càrrega caiguda al terra a l'avinguda Salou a Santa Coloma

Un camió petit ha perdut part de la càrrega aquest matí a la rotonda de Prat Salit, a l'avinguda Salou a Santa Coloma. Els fets han tingut lloc poc abans de les nou del matí quan el camió circulava pel carril dret del punt rodó en direcció a Andorra la Vella i una part del material que transportava s'ha desestabilitzat i ha quedat repartit per la calçada. 

El trànsit de vehicles pel carril de pujada en direcció nord per la General 1 ha quedat aturat durant una estona fins que s'ha recollit les restes del material, s'ha netejat la calçada i s'ha retirat el camió.

