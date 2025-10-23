Conferència
Aposta per sumar esforços públics i privats per garantir més habitatge assequible i social
La tècnica del Servei Municipal d’Habitatge de Tarragona, Núria Lambea, ho ha defensat en una conferència
La posada a disposició de sòl públic, el finançament conjunt o la implicació del sector privat en la construcció i la gestió social dels habitatges, han estat algunes de les reflexions que ha compartit la tècnica del Servei Municipal d’Habitatge de Tarragona, Núria Lambea, qui ha protagonitzat la conferència “La col·laboració publicoprivada per augmentar el parc d’habitatge social: de la teoria a la pràctica” a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella. "És cert que molts dels obstacles que estan sorgint aquí a Andorra també existeixen a nivell català i espanyol, i són reptes que, a poc a poc, s’han d’anar afrontant. Crec que hi ha oportunitats per aplicar aquest model al país, però cal analitzar, des del punt de vista de les polítiques d’habitatge, quin és l’objectiu i el pla estratègic, i a partir d’aquí valorar si s’ha d’impulsar només des del sector públic o bé anar acompanyat del sector privat per tirar-lo endavant", ha comentat Lambea.
La directora de l’Institut Nacional de l’Habitatge, Marta Alberch, ha destacat que la trobada s’ha plantejat amb la intenció d’explorar com es podria aplicar aquest model d’habitatge assequible i social a Andorra, aprenent de l’experiència d’altres països per trobar una fórmula que funcioni localment. Per altra banda, i davant d'una pregunta de la premsa sobre la importància de la partida d’habitatge en el pressupost actual del Govern, Alberch ha explicat que, per ara, la inversió és adequada per cobrir les necessitats actuals del registre. Tot i això, ha recomanat no deixar d’invertir un cop arribi el 2027 per continuar ampliant i mantenint el parc públic d’habitatge. “Potser no caldrà invertir tant com fins ara, però sí que caldrà continuar treballant per tenir un parc públic d’un nivell similar al d’Europa. A Europa, per exemple, aquest parc representa un 9%, i aquest és l’objectiu que ens hem de marcar” ha destacat.
La conferència forma part del cicle organitzat per l’Institut Nacional de l’Habitatge, que té com a objectiu abordar propostes implementades amb èxit a altres països per estudiar-ne l’adaptació al país. La propera sessió, titulada “Les cooperatives en cessió d’ús: una opció d’habitatge sostenible i assequible” tindrà lloc el proper 13 de novembre a les 19 hores a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i comptarà amb la participació del conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat d’Andorra la Vella, Marc Torrent, el membre del comitè executiu i del patronat de LaDinamo, Pol Massoni, i l’arquitecta i cofundadora de la cooperativa LaCol, Cristina Gamboa.