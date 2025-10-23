DIGITALITZACIÓ
Andorra es prepara per acollir el II Fòrum de transició digital
La setmana vinent, Andorra es convertirà en l’epicentre del debat iberoamericà sobre digitalització i protecció de la infància en línia, amb la celebració del II Fòrum d’Andorra: Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital, que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant tres dies, líders institucionals, empreses tecnològiques, experts internacionals i organitzacions de la societat civil compartiran coneixement i experiències per fer avançar la transformació digital.