ANDORRA LA VELLA
Agredeix la responsable d’un centre infantil davant la mirada dels nens
La va colpejar amb els punys i amb puntades mentre la insultava davant la canalla
Una dona va irrompre dimarts a les 18 hores en un centre d’activitats infantils i va agredir la propietària davant la presència d’una trentena de nens d’entre 4 i 10 anys. L’agressora, també cunyada de l’exparella de la víctima, va actuar convençuda que havia rebut una nota escrita per la responsable del centre, fet que ella li va negar reiterades vegades durant l’agressió.
La nota l’havia trobat a l’interior d’una caixa amb objectes personals que havien estat tornats a l’agressora. En obrir-la, va interpretar que el missatge era de la directora del centre i va considerar-lo una provocació o un trencament del límit que havia imposat: no rebre cap comunicació.
Va actuar per gelosia i un malentès relacionat amb una nota
Es va presentar al centre amb la nota a la mà, va entrar directament al local i, sense pràcticament intercanviar paraules, va colpejar la directora a la cara. Mentre la insultava amb expressions com ara “desvergonyida” o “mala persona”, la víctima va demanar sortir al carrer per evitar que els infants presenciessin més violència, ja que molts estaven plorant. Un cop a fora, l’agressora va continuar l’atac amb puntades de peu i crits, fins que es va posar a plorar i va culpar la propietària d’haver-li provocat aquesta reacció, segons fonts consultades.
L’hospital va certificar contusions a la cara, coll i llavi
La víctima va acceptar una abraçada per intentar protegir-se i acabar amb els cops. Va ser en aquell moment quan van arribar dues patrulles de policia, alertades per una empleada. En veure-les abraçades, l’agressora va afirmar als agents que ja havien fet les paus. La víctima, però, ho va desmentir de seguida i va explicar que no havia escrit la nota ni hi havia cap reconciliació. L’agressora es va tornar a posar agressiva i va ser aturada per un dels policies.
Al final, la dona va dir a un dels agents que tot havia estat un malentès, que demanés disculpes en el seu nom i que tornaria en dos dies per fer-ho personalment. La víctima va ser traslladada posteriorment a l’hospital, on el servei d’urgències li va diagnosticar contusions múltiples a la cara, el llavi inferior, el coll i la zona mandibular.
L’informe mèdic recull hematomes compatibles amb cops de puny i puntades de peu i especifica la necessitat de repòs i control evolutiu. No s’ha dictat cap ordre d’allunyament ni detenció perquè la policia ho considera un forcejament sense lesions greus. La directora mostra un temor real que l’agressora torni a presentar-se i que aquest cop ho faci amb més violència.