Conflicte a l'Orient Mitjà
Lectura pública dels noms dels 19.000 infants assassinats a Gaza
Durant les dues primeres hores només s'han llegit els noms dels infants menors de 12 mesos
Des de les 10 hores del matí i fins a les 20 hores del vespre, un col·lectiu de ciutadans independent organitza la lectura dels noms dels 19.000 infants assassinats a Gaza com a acció "pacífica i simbòlica" a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Des de l'organització, anuncien que "només tenim la nostra consciència, la nostra veu, i hem decidit fer-la sentir". Les persones que llegeixen són voluntaris "preocupats per la situació que viu la població de Palestina", i s’organitzen amb torns itinerants per realitzar la lectura de manera continuada. "Moltes persones es van apuntar fa uns dies, i d’altres s’estan apuntant durant aquest matí". Les lectures són "segons el temps que cadascú vulgui donar, totes les veus són benvingudes", afirmen des de l’organització present a la plaça de la Rotonda.
Al tomb de les 12 del matí, l'organització ha assegurat que, "des de les 10 i fins ara, encara estem llegint els noms dels infants assassinats menors de 12 mesos d’edat". També han declarat que "serà impossible llegir els 19.000 noms, aquesta mateixa acció ja s’ha dut a terme a altres localitats, com per exemple a Sant Cugat del Vallès (Catalunya) i, en 12 hores, en van poder llegir 10.000, per tant, crec que en podem llegir entre 6.000 i 8.000".