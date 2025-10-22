Cursa
El Trail 100 estableix un nou rècord amb 4.000 participants
La cursa ha exhaurit els dorsals, un mes i mig abans que en l'edició anterior
L’organització de la Trail 100 preveu superar els quatre mil participants totals un cop es completin les inscripcions de la Trail 10K, l’única cursa que encara disposa de places, i s’obri el registre per a la Trail Kids en els pròxims mesos, consolidant així un nou rècord.
“La resposta dels corredors ha estat espectacular. No només hem crescut en nombre de participants, sinó que hem assolit un rècord històric que consolida el Trail 100 Andorra com una cita imprescindible dins el calendari europeu de trail”, destaca el director sènior d’Operacions del Sud d’Europa per The IRONMAN Group Agustí Pérez. “La diversitat de perfils i el nivell esportiu dels inscrits reflecteixen l’atractiu creixent d’una proposta que combina paisatge, exigència i autenticitat.”
La Trail 50K, considerada la prova reina, ha estat la primera a esgotar inscripcions, reafirmant el seu atractiu entre corredors d’alt nivell. També les distàncies Ultra 105K i Trail 80K han registrat un ritme d’inscripcions molt més ràpid que en anys anteriors, amb un notable augment de participants en el cas de la 80K. Aquestes xifres evidencien que l’oferta competitiva del Trail 100 Andorra respon plenament als interessos dels corredors, combinant exigència esportiva, varietat de formats i una experiència de muntanya autèntica.
Pel que fa al perfil de participació, el 21 % dels corredors són dones, una dada que suposa un augment del 10 % respecte a l’any passat i que confirma l’evolució positiva cap a una major presència femenina en el trail de llarga distància. El 80 % dels participants s’estrenen enguany a la prova, mentre que el nombre de corredors que repeteixen experiència ha crescut un 44 %, un indicador clar de la capacitat de l’esdeveniment per atraure i fidelitzar. En l’àmbit internacional, França manté el lideratge amb un 41 % de participants, seguida d’Espanya i Andorra, amb un 29 % i un 5 % respectivament. El Regne Unit incrementa la seva presència un 29 % respecte a l’edició anterior, mentre que els Països Baixos entren per primera vegada al top cinc de nacionalitats representades.
El Trail 100 Andorra reforça la seva posició com a esdeveniment esportiu de referència als Pirineus i com a ambaixador del territori andorrà dins del món del trail running. L’esdeveniment continua creixent amb un model sostenible i una projecció internacional cada cop més sòlida.
La Trail 10K, encara amb inscripcions obertes, ofereix una oportunitat per a debutants, acompanyants o corredors que vulguin viure l’experiència Trail 100 des d’una altra perspectiva, amb el mateix esperit de comunitat, superació i connexió amb la natura que caracteritza totes les proves de la cita andorrana.