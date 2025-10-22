Consell de ministres
El preu del forfet extraescolar augmenta fins als 171,41 euros
Els estudiants universitaris hauran de pagar 245,31 euros
El Govern ha aprovat aquesta tarda, en consell de ministres, els preus dels forfets d'esquí escolar i extraescolar de la temporada 2025-2026. Enguany, el preu del forfet extraescolar augmenta fins als 171,41 euros, respecte als 162,31 euros de la temporada passada. El Govern subvenciona 106,99 euros d'aquest forfet, i l'usuari en pagarà 171,41 euros. Respecte al forfet universitari, el cost per l'usuari serà de 245,31 euros. Pels acompanyants menors de 65 anys, el forfet costarà 233,19 euros, mentre que pels majors de 65, però menors de 70, el preu serà de 92,96. Finalment, els acompanyants entre 70 i 74 anys, hauran de pagar 75 euros pel forfet.
NACIONAL
El preu del forfet extraescolar augmenta fins als 162,31 euros
Redacció
Aquest any també s'aplica un increment del 6% del forfet diari d'esquí escolar, que tindrà un preu de 12,50 euros, i un augment del 2,6% a l'hora del monitor, el que significa un preu de 5,48 euros. L'executiu, però n'assumeix el preu íntegre. Els forfets es posaran a la venda a partir d'aquest divendres i fins al 6 d’abril del 2026, a l'estand de Grandvalira Resorts a la Fira o al centre comercial Illa Carlemany, i també a les taquilles de les estacions d'esquí a partir de la seva obertura.