FINANCES
MoraBanc estrena la nova seu social, més sostenible i amb visió de futur
L’entitat aposta per una banca familiar i propera sense renunciar a la digitalització
MoraBanc va inaugurar oficialment l’edifici Mil·lenni, a l’avinguda Meritxell, 96, en un acte institucional per valorar els orígens familiars de l’entitat. L’esdeveniment va comptar amb la presència del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano; el cap de Govern, Xavier Espot; el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González; el president de MoraBanc, Joan Maria Nin, i el conseller delegat, Lluís Alsina, així com representants de la societat civil, autoritats, clients i directius.
Durant els parlaments, Xavier Espot va subratllar que “MoraBanc és un pilar del sistema econòmic del país que ens permet ser una economia competitiva i dinàmica. El banc sempre ha estat a l’avantguarda dels àmbits socials i culturals i la reforma de la seu no és només una acció empresarial, sinó un gest de respecte i de reconeixement a la societat andorrana”.
“MoraBanc és un pilar del país que ens permet ser una economia competitiva i dinàmica”
El nou edifici acull 280 professionals i concentra l’oficina comercial més gran de l’entitat, equips de banca privada i corporativa, així com bona part dels serveis centrals. El projecte, amb una superfície remodelada de 8.373 metres quadrats, destaca per espais oberts, confortables i amb un 90% d’il·luminació natural. La reforma s’ha fet amb criteris de màxima eficiència, aconseguint un estalvi energètic global del 35%, amb un 16% d’autoproducció elèctrica mitjançant plaques solars. També s’han reduït les emissions de diòxid de carboni i s’ha assolit un 50% menys de consum d’aigua gràcies a sistemes de gestió intel·ligent, il·luminació led, aire primari i aïllaments avançats.
“La seu és una mostra de compromís amb els treballadors, el medi ambient i la societat”
Joan Maria Nin, president de MoraBanc, va assegurar que “la nova seu és una mostra de compromís amb els treballadors, el medi ambient, els clients i la societat”, i que la reforma “millora les condicions laborals i redueix notablement l’impacte ambiental, amb el client al centre”.
“Apostem per una banca humana, estar a prop dels clients, que se sentin com a casa”
Per la seva banda, el conseller delegat Lluís Alsina va emfatitzar les arrels familiars de l’entitat, remarcant que el projecte vol apostar per “la humanització de la banca, per estar a prop dels clients, buscar un equilibri amb un model digital i que se sentin com a casa”.