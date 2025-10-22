FINANCES

MoraBanc estrena la nova seu social, més sostenible i amb visió de futur

L’entitat aposta per una banca familiar i propera sense renunciar a la digitalització

Presentació de la nova seu de MoraBanc.

Presentació de la nova seu de MoraBanc.

Andorra la Vella

MoraBanc va inaugurar oficialment l’edifici Mil·lenni, a l’avinguda Meritxell, 96, en un acte institucional per valorar els orígens familiars de l’entitat. L’esdeveniment va comptar amb la presència del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano; el cap de Govern, Xavier Espot; el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González; el president de MoraBanc, Joan Maria Nin, i el conseller delegat, Lluís Alsina, així com representants de la societat civil, autoritats, clients i directius.

Durant els parlaments, Xavier Espot va subratllar que “MoraBanc és un pilar del sistema econòmic del país que ens permet ser una economia competitiva i dinàmica. El banc sempre ha estat a l’avantguarda dels àmbits socials i culturals i la reforma de la seu no és només una acció empresarial, sinó un gest de respecte i de reconeixement a la societat andorrana”.

“MoraBanc és un pilar del país que ens permet ser una economia competitiva i dinàmica”
Xavier Espot, Cap de Govern

El nou edifici acull 280 professionals i concentra l’oficina comercial més gran de l’entitat, equips de banca privada i corporativa, així com bona part dels serveis centrals. El projecte, amb una superfície remodelada de 8.373 metres quadrats, destaca per espais oberts, confortables i amb un 90% d’il·luminació natural. La reforma s’ha fet amb criteris de màxima eficiència, aconseguint un estalvi energètic global del 35%, amb un 16% d’autoproducció elèctrica mitjançant plaques solars. També s’han reduït les emissions de diòxid de carboni i s’ha assolit un 50% menys de consum d’aigua gràcies a sistemes de gestió intel·ligent, il·luminació led, aire primari i aïllaments avançats.

“La seu és una mostra de compromís amb els treballadors, el medi ambient i la societat”
Joan Maria Nin, President de MoraBanc
 

Joan Maria Nin, president de MoraBanc, va assegurar que “la nova seu és una mostra de compromís amb els treballadors, el medi ambient, els clients i la societat”, i que la reforma “millora les condicions laborals i redueix notablement l’impacte ambiental, amb el client al centre”.

“Apostem per una banca humana, estar a prop dels clients, que se sentin com a casa”
Lluís Alsina, Conseller delegat de MoraBanc

 

Per la seva banda, el conseller delegat Lluís Alsina va emfatitzar les arrels familiars de l’entitat, remarcant que el projecte vol apostar per “la humanització de la banca, per estar a prop dels clients, buscar un equilibri amb un model digital i que se sentin com a casa”.

