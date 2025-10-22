Infraestructures
Les obres del mur de canalització del Valira superaran el milió d'euros
La despesa l'assumiran El Comú de la capital i el Govern i els vianants seran els grans beneficiats
Govern ha adjudicat les obres de construcció del mur de canalització del riu Valira entre el pont de Tobira i l’Estadi Nacional per un import de 1.044.324,38 euros, però el cost, l'assumiran, per una banda l'Executiu (897.782,40 €) i per l'altra, el comú d'Andorra la Vella (146.541,98 €). El projecte, gestionat pel Ministeri de Territori i Urbanisme, ha estat adjudicat a TP Unitas.
La iniciativa s’emmarca en l’acord de col·laboració entre ambdues institucions per millorar la canalització i el passeig del riu i es pretén, que les obres permetin habilitar un nou tram per a vianants a la banda dreta del riu, on actualment no hi ha accés. A més, el mur, millorarà la seguretat hidràulica i protegirà les infraestructures urbanes.
Licitad un nou tram de via verda entre Meritxell i Prats
Govern ha licitat aquest dimecres els treballs d’adequació del tram de via verda entre Meritxell i Prats, a proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. Es tracta d'un projecte de reforma que s'emmarca en la segona fase del Pla sectorial d'infraestructures verdes d'Andorra (PSIVA) que connectarà Encamp amb Canillo, Incles i Envalira, dins d'una xarxa que unirà totes les parròquies amb camins verds i que era un dels objectius que s'havia marcat l'Executiu.
Les obres, en coordinació amb Patrimoni Cultural i el Comú de Canillo, inclouran la restauració del camí ral amb l'empedrat tradicional de pedra seca, així com la rehabilitació dels murs laterals i la millora del sistema de drenatge de les aigües pluvials amb tubs i arquetes. L’objectiu és impulsar la mobilitat sostenible, reduir el trànsit motoritzat i afavorir el gaudi de la natura.
Les empreses interessades poden descarregar-se el plec de bases a la plataforma de contractació del Govern. Tenen fins al 19 de novembre a les 17h per presentar una proposta.
S'inicien les obres de trasllat de l'Arxiu Nacional
Govern ha fet un pas més en el trasllat de l’Arxiu Nacional d’Andorra, actualment ubicat a Prada Casadet, cap a l’edifici annex del Ministeri de Cultura, situat a l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp. S'ha obert un concurs nacional per licitar les obres d'adequació, amb termini de presentació de les ofertes fins al 26 de novembre a les cinc de la tarda, a través de la Plataforma de contractació del sector públic.
Els treballs a l’edifici annex tindran en compte les necessitats específiques de l’Arxiu Nacional, com zones de tallers i espais tècnics i s'ampliaran les instal·lacions. Paral·lelament, es reorganitzaran els espais de la Biblioteca Nacional per optimitzar-ne l'ús i algunes dependències com les sales de consulta del centre es compartiran amb l'Arxiu Nacional. La reforma també busca preservar i revalorar un immoble històric del patrimoni arquitectònic d’Encamp i, sobretot, centralitzar tots els serveis culturals en un únic complex administratiu amb l'objectiu de millorar l'eficiència, la conservació i l'accessibilitat dels fons documentals.
Aquesta actuació respon a la voluntat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’adaptar els espais alliberats després del trasllat del Centre de Català al nou Hotel Hermus d’Encamp.
El trasllat culminarà el procés de concentració del Ministeri de Cultura a l’edifici de l’antic Rosaleda, iniciat l’any 2020.
Amb aquesta actuació, el Govern reforça la seva aposta per una gestió cultural moderna i integrada i simbolitza una passa significativa en la modernització dels equipaments culturals del país. L'Executiu, a més, preveu que aquestes reformes millorin un aspecte clau com és el de l'atenció al públic i la coordinació entre institucions.