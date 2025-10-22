Finances
L'intercanvi d'informació fiscal inclourà diners electrònics i monedes digitals
Els bancs i entitats afectades hauran de començar a reportar-ho a mitjan 2027
Govern ha aprovat la modificació de la llei d'intercanvi d'informació fiscal, que inclourà diners electrònics i monedes digitals. Les entitats i bancs que es vegin afectats "ja estan preparant com adoptar la modificació, que implicarà aportar més informació a l'hora de comunicar-ho als altres països, perquè puguin començar a reportar-ho a mitjan del 2027", tal com ha anunciat el ministre de Finances, Ramon Lladós, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.
La modificació ve donada perquè l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), de la qual Andorra es va adherir a la declaració el 2016, ha aprovat el Common Reporting Standard 2 (CRS 2.0) i el Crypto-Asset Reporting Framework, amb l'objectiu d'adaptar el marc de transparència fiscal a les criptomonedes i als actius digitals.