Educació
L'Assemblea de la Regió Europa acorda ampliar l'Erasmus+ a tot l'espai francòfon
La 37a edició tanca amb més d’un centenar de parlamentaris
L’ampliació del programa Erasmus+ a tot l’espai francòfon ha estat un dels principals acords assolits durant la 37a Assemblea de la Regió Europa (ARE) de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que s’ha celebrat aquesta setmana a Andorra. La proposta, consensuada per primera vegada entre totes les delegacions, planteja estendre el programa a la zona mediterrània, incloent-hi el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, amb l’horitzó de posar-la en marxa a partir del 2026, prèvia presentació a l’Assemblea General de l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF), que tindrà lloc al novembre a Dakar.
La trobada ha comptat amb la participació de més d’un centenar de parlamentaris de 23 països, i ha estat valorada molt positivament pel president de la secció Andorra, Marc Magallon, que ha remarcat "el bon funcionament de les sessions" i l’entesa entre delegacions. Segons ha explicat, aquesta resolució històrica ha estat esmenada de manera constructiva fins a arribar a un consens unànime.
Durant les jornades, també s’han abordat temes clau com les crisis geopolítiques, l’impacte de la intel·ligència artificial en l’economia i el paper dels joves com a agents de canvi, amb ponents destacats de l’OCDE, la Comissió Europea, la Universitat d’Andorra i diverses entitats internacionals.
A més, més de 80 alumnes del Lycée Comte de Foix i de batxillerat de l’Escola Andorrana han assistit a les sessions, reforçant la vocació educativa i de participació ciutadana del fòrum.