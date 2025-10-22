PARLAMENTARISME
L’Assemblea francòfona bat rècord de països participants
El Consell General acull per tercera vegada l’Assemblea de la Regió Europa de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, després d’haver estat seu de les edicions dels anys 1997 i 2018. Aquesta 37a edició ha batut rècords de participació, amb 106 parlamentaris procedents de 23 països. La sessió inaugural, ahir, va comptar amb la intervenció del síndic, Carles Ensenyat, que va subratllar la necessitat d’enfortir la cooperació entre països: “Hem de fer de fòrums com aquest una via per evitar la fragmentació i construir ponts de diàleg.” Ensenyat va fer una crida a potenciar les relacions internacionals basades en el dret, el respecte i la diversitat cultural. El president de la secció andorrana, Marc Magallon, va repassar els més de 40 anys de trajectòria de la delegació del Principat a l’APF, des de l’any 1982. Magallon va expressar la satisfacció per l’alta participació d’enguany.