Animals
GosSOS presentarà el calendari solidari del 2026 a la Fira
La iniciativa vol visibilitzar animals sovint ignorats del Centre de Protecció Caní d'Andorra
L’associació GosSOS ha presentat el seu Calendari Solidari 2026, titulat “Gossos inVISIBLES”, amb l’objectiu de promoure l’adopció responsable i recaptar fons per al benestar animal. L’acte s’ha celebrat a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella amb fotògrafs, voluntaris i representants de l’empresa Assegur, patrocinador del projecte. El calendari mostra dotze gossos en situació de vulnerabilitat, retratats per fotògrafs professionals del país que han col·laborat de manera altruista.
La presidenta de l’entitat, Audrey Montel, ha destacat que la iniciativa vol visibilitzar animals sovint ignorats del Centre de Protecció Caní d'Andorra, com gossos sèniors o de raça potencialment perillosa i ho fa combinant art, sensibilització i solidaritat.
El calendari es vèn per 10 €, i el 100% dels beneficis es destinarà a programes d’ajuda impulsats per GosSOS i El llançament oficial tindrà lloc durant la Fira d’Andorra la Vella, on GosSOS comptarà amb un estand propi.