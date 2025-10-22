Successos
Ferit lleu un motorista de 78 anys en un accident al Pas
El conductor és un home no resident
La policia revia aquesta tarda pels volts de les 16h l'avís d'un sinistre en el qual s'ha vist implicada només una moto. Segons apunten els agents, l'incident s'ha produït quan el conductor, de 78 anys ha patit un accident quan conduia el vehicle per el carrer de Sant Jordi, a l'alçada del Pas de la Casa, a la Parròquia d'Encamp.
La víctima, de nacionalitat francesa, no resideix a Andorra i tot i l'accident, en principi, no revesteix gravetat.