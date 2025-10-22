REPORTATGE
Feina a la carta
Una quarantena d'empreses participen en la trobada laboral d’hivern a la recerca dels treballadors necessaris per cobrir la temporada.
Més de dues-centes persones omplien ahir el Centre de Congressos, juntament amb les 42 empreses que es van presentar amb ofertes, durant la desena edició de la trobada laboral d’hiven. L’època turística més important està a les portes i moltes persones encara estan buscant feina. La majoria d’interessats són estrangers que fa poc que han arribat, entre dues setmanes i un mes, però que venen amb les ganes de trobar una nova feina. De fet, segons el secretari d’Estat Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, aproximadament un 60% de les persones que hi van anar no eren residents. Entre els assistents, les ofertes més buscades van ser les relacionades amb el sector de l’hoteleria i la restauració, com és el cas d’en Tomas, que va arribar a Andorra fa un mes: “Específicament, estic buscant més que res en hoteleria o restauració, ja que tinc experiència de cambrer, ajudant de cuina, encarregat d’hotel, neteja i molt més.” O d’en Lluís, un veterà del sector: “Soc tècnic en empreses d’activitats turístiques, tinc molta experiència, però l’hotel on treballava es va vendre i ara toca tornar al sector.” Cal remarcar que no tots els assistents s’hi presenten per trobar feina, ja que alguns, com en Christian, ja en tenen i busquen alternatives millors: “Ja tinc feina, però vull millorar la meva situació, estic buscant feina de manteniment i ara per ara ja he fet un parell d’entrevistes.” Els estudiants tampoc són l’excepció i alguns repeteixen per poder guanyar alguns diners mentre estudien, com l’Oriel, que ja hi va assistir l’any passat i va trobar feina durant la temporada d’estiu: “Vaig trobar feina de socorrista l’estiu passat i ara, per a la temporada d’hivern, intento buscar una feina en horaris de nit per poder estudiar i guanyar diners.” Tot i que l’hoteleria va ser el sector més sol·licitat i el que més representació va tenir, hi ha gent que no discrimina i està oberta a qualsevol experiència. “Busco en comerços, però realment estic obert a tot: cuina, mecànica, no m’importa, he vist l’oportunitat de treballar aquí i espero sortir amb una oferta ferma”, va declarar en Nicolai, que fins ara havia treballat de cuiner a l’Argentina.
Aquest any la trobada laboral d’hivern ha aconseguit atraure més persones en comparació amb la darrera convocatòria, un 20% més, i ha estat oberta a qualsevol persona interessada a trobar feina. La gran majoria se’n va assabentar gràcies a les xarxes socials. “Estava buscant feina per temporades i als grups de Facebook van fer una publicació de la trobada, així que vaig decidir venir”, va dir l’Èlia, que només fa dues setmanes que ha arribat.