Solidaritat
FEDA i Unicef signen un conveni per impulsar accions solidàries
La primera acció solidària de l'acord es farà durant la Fira d'Andorra la Vella aquest cap de setmana
La presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila, i el director general de FEDA, Albert Moles, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu principal d’impulsar accions solidàries i de sensibilització per defensar els drets humans. "Jo crec que hem trobat una manera diferent de compartir aquests projectes, no només aportant una quantitat econòmica, sinó també implicant-hi la gent. És important que coneguin Unicef, els seus projectes i problemàtiques, però també que entenguin que des de FEDA aquestes accions estan vinculades a la sostenibilitat i l’eficiència energètica, que ens afecten de prop" ha destacat Moles.
Durant la presentació del conveni també s’ha avançat que la primera acció solidària del 2025 dins d’aquest acord tindrà lloc en el marc de la Fira d’Andorra la Vella aquest cap de setmana. De fet, aquesta acció estarà relacionada amb la iniciativa dels Watts solidaris per donar suport a les escoles itinerants.
Noticia pendent d'ampliació