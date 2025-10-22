CURSOS I FORMACIONS
Condemnat a Espanya, Gamboa obre un negoci digital amb socis residents
El ‘guru’ impulsa a Andorra un projecte empresarial amb dos inversors locals
Poques setmanes després que el diari El Mundo publiqués la condemna per pràctiques enganyoses a Espanya, Roberto Gamboa apareix vinculat a un nou projecte empresarial amb arrels al Principat: CenteIA, una marca que combina formació digital i tecnologia d’intel·ligència artificial. La companyia es presenta com un “centre de formació i innovació tecnològica”, però rere d’aquesta definició hi ha una estructura societària complexa que connecta directament amb la xarxa mercantil de Gamboa a Madrid.
Segons el Registre de Societats, CenteIA SL es va constituir el 20 de desembre del 2024. Els seus fundadors i administradors solidaris són Jordi Segura Pons i Armand Pujadó Cos, tots dos catalans residents a Andorra. L’objecte social inclou “formació en noves tecnologies, desenvolupament de programari i organització d’esdeveniments”. El 18 de juliol passat neix CenteIA Matriz SL, amb la mateixa seu a Escaldes-Engordany. El capital es divideix al 50% entre CenteIA SL i Estamos Cambiando el Juego SL –actualment Creators Economy Agency SL–, empresa espanyola administrada per Gamboa. Aquesta configuració consolida el vincle directe entre el projecte andorrà i Gamboa, ja condemnat per vendre formacions enganyoses, segons la sentència publicada pel rotatiu madrileny el 7 d’octubre.
Segura Pons, resident al Principat, manté una trajectòria vinculada a la formació personal i a la productivitat digital. El seu soci Pujadó, també català i resident a Andorra, es defineix com a “enginyer en robòtica i expert en creació de xatbots amb IA”, segons diversos portals i entrevistes. Tots dos apareixen com a administradors solidaris de CenteIA SL i representen la branca andorrana del projecte.
CenteIA neix al Principat amb formació digital i capital compartit
Encara que les formacions CenteIA PRO es promocionen i s’imparteixen des d’Andorra, la facturació –almenys algunes– es fa des de Madrid. L’examen d’una de les factures a les quals el Diari ha tingut accés acredita que la venda d’una formació en intel·ligència artificial va ser emesa per Creators Economy Agency SL, amb domicili al carrer San Mariano, 19, de Madrid. Això confirma que, tot i que l’activitat es desenvolupa en part al Principat, alguns ingressos es tributen des d’Espanya, mantenint la continuïtat operativa de la societat de Gamboa.
El projecte s’estructura entre Andorra i la capital d'Espanya
Presència a Andorra
El cas Gamboa va saltar als mitjans arran de la publicació d’El Mundo i la seva posterior cobertura a LaSexta, que en el seu informatiu de societat va mostrar fragments de vídeos promocionals del màster de tràfic online i va definir Gamboa com “un autèntic venedor de fum”. El reportatge explicava com els seus programes prometien “riquesa i llibertat” per quasi 5.000 euros, i incloïa testimonis d’alumnes que denunciaven haver-se sentit enganyats. L’any passat, Gamboa va participar en la primera edició del Digital Congress Andorra –i no a l’Andorra Economic Forum d’aques mes, com erròniament vam publicar dilluns.
Aquesta seqüència mediàtica va amplificar l’impacte reputacional del cas, precisament en el moment en què la seva empresa començava a operar des d’Andorra. La coincidència de dates –entre la constitució de CenteIA a Andorra i la condemna publicada per El Mundo– presumptament suggereix una transició planificada del negoci cap al Principat.
Fonts del sector digital confirmen que CenteIA continua oferint cursos en màrqueting i intel·ligència artificial orientats a emprenedors, amb preus i promeses d’èxit accelerat i prosperitat a través de la tecnologia.
Implicacions
L’esquema planteja diverses qüestions, segons alguns juristes: pot un empresari condemnat operar al Principat sota una nova societat? Quin control fiscal i formatiu exerceixen les autoritats sobre cursos no homologats? Quin és el règim tributari efectiu si l’activitat es ven des d’Andorra, però es factura des de Madrid?
Juristes consultats assenyalen que, tot i que la legislació andorrana no impedeix la participació en societats per condemnes civils, la transparència fiscal i reputacional és clau per protegir el mercat digital emergent del país. Reclamen més controls sobre la facturació transfronterera i les formacions comercials sense homologació oficial.