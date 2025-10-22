Temporada d'hivern
El comú adjudica el transport hivernal del Pas per 29.270 euros
El contracte cobrirà el servei de transport urbà i escolar durant els mesos d’hivern
El comú d’Encamp ha adjudicat el servei de transport de passatgers per a la temporada d’hivern del Pas de la Casa a la Cooperativa Interurbana Andorrana, SA, segons consta a l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). El contracte, amb un import total de 29.270 euros, cobrirà el servei de transport urbà i escolar durant els mesos d’hivern, concretament del 24 de novembre del 2025 fins al 27 de març del 2026.
El contracte es divideix en dues prestacions. Un dels serveis serà el transport urbà de passatgers dins del nucli de la localitat, valorat en 23.760 euros. L'altre servei serà el transport escolar dels infants de les escoles fins al jardí de neu, amb un cost de 5.510 euros, tal com apareix en el BOPA.
Amb aquesta adjudicació, la corporació pretén garantir la mobilitat interna del Pas de la Casa durant els mesos de major afluència turística i facilitar el desplaçament dels infants a les activitats de neu.