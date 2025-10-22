Consell de ministres
Casal demana a les associacions de residents que denuncien els hotels pastera
El ministre ressalta que la informació s'ha de compatir amb el Govern perquè pugui fer inspeccions
"Govern és el primer interessat que aquestes situacions no es visquin a casa nostra", ha afirmat el ministre Guillem Casal a la pregunta plantejada a la roda de premsa de consell de ministres sobre les accions que s'apliquen per l'existència d'hotels pastera. El titutar d'Agricultura, Medi Ambient i Ramaderia i portaveu de l'executiu ha remarcat que les associacions de residents que han fet aquestes afirmacions han de traslladar les denúncies corresponents al Govern perquè pugui indagar sobre aquesta possibilitat.
Casal ha demanat que els col·lectius es posin en contacte amb els ministeris competents, per exemple amb el d'Interior com a responsable d'Immigració, perquè hi pugui actuar. El ministre ha assenyalat que el Govern "fa inspeccions d'ofici però el més pràctic és que aquestes associacions si tenen identificats els llocs puguin compartir informació".
Guillem Casal ha estat interpel·lat també per la possibilitat de regularitzar els immigrants que estan a Andorra de manera il·legal abans d'admetre més demandats de feina estrangers. Una proposta que van fer les associacions de residents sud-americans en una entrevista a RNA i a la que el ministre ha contestat que al Principat hi ha una normativa d'Immigració "i l'ha de complir tothom". I ha recalcat que la llei no preveu regular qui no compleix els requisits per aconseguir la residència a Andorra.